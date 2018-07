Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto haluaa heikentää uhanalaisten lajien suojelua. Sisäministeriö ja kauppaministeriö ehdottavat yhdessä merkittäviä muutoksia uhanalaisten lajien suojeluasetukseen, joka on ollut voimassa nykymuodossaan jo 45 vuotta.

Suojeluasetuksen katsotaan pelastaneen kymmeniä lajeja sukupuutolta. Muun muassa valkopäämerikotkan, manaatin, ryhävalaan ja mississippinalligaattorin uskotaan pelastuneen asetuksen ansiosta.

Tapauskohtaisempaa suojelua

Ministeriöt haluavat muun muassa poistaa asetuksesta lauseen, jonka tarkoitus on estää ottamasta päätöksenteossa huomioon ympäristönsuojelun taloudellisia vaikutuksia. He poistaisivat myös kohdan, joka turvaa uhanalaisille lajeille saman suojan kuin erittäin uhanalaisille lajeille.

Villieläimistä vastaavan viranomaisen mukaan muutos ei koskisi tällä hetkellä suojeltuja lajeja vaan ainoastaan lajeja, jotka liitetään tulevaisuudessa uhanalaisten listalle. Viranomainen korostaa, että uhanalaisia lajeja suojeltaisiin jatkossakin, mutta suojelutoimet räätälöitäisiin nykyistä yksilöllisemmin vastaamaan kunkin lajin tarpeita.

Yleisöllä on 60 päivää aikaa kommentoida ehdotusta. Ympäristönsuojelujärjestöt vastustavat ehdotettuja muutoksia kiihkeästi.

Yhdysvalloissa erittäin uhanalaisiksi luokitellaan eliölajit, jotka ovat vaarassa kadota luonnosta kokonaan tai merkittäviltä osin. Uhanalaisia ovat lajit, joiden pelätään muuttuvan lähitulevaisuudessa erittäin uhanalaisiksi.

STT

