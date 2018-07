Trumpin hallinto pohtii Putinin ehdottamaa vaihtokauppaa – Yhdysvalloissa järkytyttiin: ”Edes Stalinin aikakaudella Neuvostoliiton hallitus ei ollut niin röyhkeä”

Yhdysvalloissa on jälleen pöyristytty presidentti Donald Trumpin hallinnon puheista. Valkoinen talo ei ole suostunut sulkemaan pois sitä, että Venäjän viranomaiset päästettäisiin kuulustelemaan Yhdysvaltain kansalaisia, muun muassa Yhdysvaltain entistä Venäjän-suurlähettilästä Michael McFaulia.

Helsingin huipputapaamisessa Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti Trumpille vaihtokauppaa. Putin sanoi voivansa päästää Yhdysvaltain tutkijat kuulustelemaan Yhdysvaltain vaaleihin sekaantumisesta syytettyjä 12:ta venäläistä tiedustelu-upseeria, jos venäläistutkijat vastaavasti pääsisivät Yhdysvaltoihin kuulustelemaan ihmisiä, joilla on yhteyksiä brittiliikemies Bill Browderiin. Browder teki aikanaan bisnestä Venäjällä, mutta on sittemmin profiloitunut Venäjän korruption paljastajana.

Keskiviikkona Venäjän yleisen syyttäjän toimisto julkaisi listan Yhdysvaltain kansalaisista, joita se haluaa kuulustella laittomiin toimiin liittyen. Listalla oli muun muassa McFaul, joka toimi suurlähettiläänä Moskovassa vuosina 2012-2014 Barack Obaman presidenttikaudella.

Valkoisen talon tiedottaja ei sulkenut ennenkuulumatonta vaihtokauppaa pois.

– Presidentti tapaa tiiminsä kanssa ja kerromme sitten, kun meillä on tästä lausunto. Presidentin mielestä tämä oli mielenkiintoinen idea. Hän haluaa katsoa tiiminsä kanssa, olisiko tästä mitään apua, Sarah Huckabee Sanders kertoi lehdistötilaisuudessa.

Tämä järkytti McFaulia, joka toimii nykyään professorina Stanfordin yliopistossa. McFaul on ollut näkyvä Putinin kriitikko.

– Toivon, että Valkoinen talo korjaa linjaansa ja hylkää kategorisesti tämän naurettavan Putinin pyynnön. Jos se ei tee niin, asetetaan moraalisesti samalle tasolle Yhdysvaltain laillinen syyte venäläisiä tiedustelu-upseereja kohtaan sekä hullu, täysin Putinin keksimä tarina, McFaul tviittasi.

– Edes (Josif) Stalinin aikakaudella Neuvostoliiton hallitus ei koskaan ollut niin röyhkeä, että se olisi yrittänyt pidättää Yhdysvaltain hallinnon työntekijöitä. Ajatelkaapa sitä.

McFaulille satoi tukea

Moni yhdysvaltalainen kongressiedustaja ilmaisi tukensa McFaulille ja kertoi järkyttyneensä pelkästä ajatuksesta, että Trumpin hallinto harkitsee Putinin ehdotukseen suostumista.

– Mitään konsultaatiota ei tarvita, on tehtävä selväksi että Yhdysvallat ei ikinä osallistu Putinin ristiretkeen Bill Browderia tai entisiä Yhdysvaltain virkamiehiä kuten suurlähettiläs McFaulia vastaan. McFaul palveli maataan kunnialla, hänen vapautensa ei ole neuvoteltavissa eikä sitä voida tarjota Putinille lahjana, tviittasi demokraattinen kongressiedustaja Adam Schiff.

– Yhdysvaltain diplomaatit ansaitsevat tietää, että presidenttimme tukee heidän työtään eikä tarjoa heitä lahjana tehdessään vakavan virheen yrittää saavuttaa vihamielisten ulkomaisten johtajien suosio, tviittasi edustajainhuoneen demokraattinen vähemmistöjohtaja Nancy Pelosi.

STT

