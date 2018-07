Trumpin lausunnot lehdistötilaisuudessa järkyttivät Yhdysvalloissa myös konservatiiveja – ”Hänen presidenttikautensa vakavin virhe”

Yhdysvalloissa on kritisoitu rajusti presidentti Donald Trumpin kommentteja Helsingin lehdistötilaisuudessa. Trump totesi Venäjän presidentin Vladimir Putinin kiistäneen vahvasti Venäjän sekaantumisen Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja ettei ole syytä uskoa niin tapahtuneen. Trump näytti siten uskovan enemmän Venäjän presidenttiä kuin oman maansa tiedusteluviranomaisia.

– Se oli kuin maanpetos. Trumpin kommentit eivät olleet pelkästään idioottimaisia, mutta hän on täysin Putinin taskussa. Republikaaniset isänmaanystävät, missä te olette? CIA:n entinen johtaja John Brennan jyrisi Twitterissä.

Huomattavaa on se, että demokraattien ja Brennanin kaltaisten sitoutumattomien vaikuttajien lisäksi Trumpia ryöpyttivät myös useat huomattavat republikaanit.

– Tämä oli hänen presidenttikautensa vakavin virhe ja se on korjattava heti, tviittasi entinen edustajainhuoneen puhemies, republikaanivaikuttaja Newt Gingrich.

Näkemyksensä lausui myös Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja Michael Cohen, joka kuului vuosikausia hänen lähipiiriinsä.

– Kunnioitan maamme tiedusteluelimiä, jotka tulivat siihen tulokseen että Venäjä oli sekaantunut demokraattiseen prosessiimme. Vastustan Venäjän yrityksiä, ja kehotan kaikkia amerikkalaisia tekemään samoin, Cohen tviittasi.

”Putin hallitsi lehdistötilaisuutta”

Trumpia kritisoivat myös sekä liberaaleina että konservatiivisina pidetyt tiedotusvälineet.

Konservatiivisen Fox Newsin kolumnissa Douglas E. Schoen piti huipputapaamisen tuloksia ongelmallisina, sillä Yhdysvalloille ei jäänyt käteen mitään, kun taas Putin pääsi helpolla.

– Heidän yhteisessä lehdistötilaisuudessaan presidentti Putin oli laskelmoiva ja hallitsi tilannetta. Sen sijaan presidentti Trumpilla ei näyttänyt olevan auktoriteettia, hän ylisti Putinia kun hänen olisi pitänyt tuomita hänet, ja jätti käyttämättä tilaisuudet haastaa Putin tämän viime vuosikymmenen törkeimmistä teoista, kuten sekaantumisesta vuoden 2016 vaaleihin ja Krimin vuoden 2014 valtauksesta, Schoen kirjoitti.

CNN:n Chris Cillizzan mielestä Trumpin esiintyminen oli jopa pöyristyttävämpi kuin hänen kommenttinsa viime vuonna Charlottesvillen traagisten tapahtumien jälkeen.

– Ei voida löytää selkeämpiä todisteita siitä, että Trump näkee Putinin aivan yhtä luotettavana kuin amerikkalaisen tiedusteluyhteisön, Cillizza kirjoitti ja huomautti, että ero Trumpin ja hänen republikaanipuolueensa Venäjä-näkemysten välillä on valtava.

– Kyse ei ole vain puolueen sisäisistä erimielisyyksistä, vaan heillä on eri näkemykset perimmäisistä arvoista.

STT

