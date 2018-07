Trumpin valinta korkeimman oikeuden tuomariksi oli mukana tutkimassa Bill Clintonia

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on valinnut korkeimman oikeuden tuomariksi Brett Kavanaughin. Korkein oikeus on muuttumassa nimityksen myötä aiempaa konservatiivisemmaksi, ja sillä on valta muuttaa Yhdysvaltoja merkittävästi arvokonservatiivisempaan suuntaan.

Trump kertoi valintansa suorassa lähetyksessä, jonka lähetti internetissä muun muassa CBS.

Katolinen Kavanaugh on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Yhdysvaltojen valitustuomioistuimessa ja presidenttien George H. W. Bushin ja George W. Bushin hallinnoissa. Hän oli mukana myös riippumattomassa tutkinnassa, jonka seurauksena presidentti Bill Clintonia vastaan nostettiin virkarikossyyte.

Senaatin pitää vielä vahvistaa Trumpin valinta.

https://www.cbsnews.com/live-news/trump-supreme-court-justice-pick-nominee-announcement-2018-07-09-live-updates/

STT

