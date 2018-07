Ilmatieteen laitos varoittaa tukalasta helteestä viikonloppuna. Hellevaroitus on voimassa lähipäivinä useissa maakunnissa.

Tukalasta helteestä on kyse, kun vuorokauden ylin lämpötila nousee 27 asteeseen ja vuorokauden keskilämpötila pysyy 20 asteessa. Varoitus on suunnattu riskiryhmille, kuten vanhuksille, lapsille, sekä sydän- ja verisuonitauteja sairastaville.

Helleaalto voimistuu viikonlopun aikana ja jatkuu ensi viikolla. Myös yöt ovat hyvin lämpimiä.

STT

Kuvat: