Tulvien ja kuumuuden koettelemaa Japania lähestyy taifuuni

Osa Japanin länsiosista on voimakkaan taifuunin kulkureitillä, varoittavat japanilaisviranomaiset. Jongdari-nimisen taifuunin odotetaan iskevän pääsaari Honshun rannikolle huomenna paikallista aikaa.

Japanin keski- ja länsiosia ovat aiemmin tässä kuussa koetelleet tuhoisat tulvat ja maanvyörymät. Tämän hetkisen taifuunin kulkureitin perusteella myrskyn arvioidaan osuvan juuri katastrofialueille. Rankkasateiden aiheuttamissa tulvissa ja maanvyöryissä kuoli yli 200 ihmistä.

Japania on myös riivannut helleaalto, joka on aiheuttanut kymmenien ihmisten kuoleman.

STT

Kuvat: