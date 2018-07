Sijoittaja Kai Mäkelä on tuomittu törkeästä markkinoiden vääristämisestä yhdeksän kuukauden ehdolliseen vankeuteen, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Oikeuden mukaan Mäkelä pyrki junailemaan mm. mediayhtiöiden hintoja ylös joulukuusta 2014 tammikuuhun 2016.

Mäkelä on tunnettu sijoittaja, jolla on aiempaa historiaa mediayhtiöiden osakkeiden manipuloinnista.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat.

https://www.hs.fi/talous/art-2000005749086.html

STT

Kuvat: