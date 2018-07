Turvapaikanhakijoita käännyttävä Unkari joutuu EU-tuomioistuimeen

Komissio haastaa Unkarin EU-tuomioistuimeen turvapaikanhakijoiden kohtelun takia. Unkari toimii komission mukaan vastoin EU-lakia, koska se ei päästä ihmisiä hakemaan turvapaikkaa.

Unkarin ja Serbian välillä on aita, joka estää pääsyn rajan yli. Turvapaikkaa voi hakea vain Unkarin puolella sijaitsevissa transitiokeskuksissa, joihin päästetään rajattu määrä ihmisiä pitkien odotusaikojen jälkeen.

Mahdollisuus hakea kansainvälistä suojelua on ihmisoikeus, joka on kirjattu muun muassa YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

Unkari on perustanut Serbian vastaiselle rajalle eli EU:n ulkorajalle transitioalueita, mikä on sinänsä sallittua. Komission mukaan ongelmana on, että ihmiset joutuvat viipymään alueilla liian pitkään, yli neljän viikon sallitun ajan. Unkari ei ole myöskään onnistunut suojelemaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita.

Unkari ei ole komission pyynnöistä huolimatta muuttanut käytäntöjään, minkä takia asia viedään tuomioistuimen käsiteltäväksi.

EU-komissio kertoi torstaina aloittavansa kurinpitomenettelyn Unkaria vastaan myös niin sanotusta ”Stop Soros” laista, joka kriminalisoi turvapaikanhakijoiden auttamisen. Laki kieltää yksityisiä ihmisiä ja organisaatioita auttamasta henkilöitä, jotka haluavat hakea turvapaikkaa tai oleskelulupaa maassa. Kielto koskee niin ulkomaisia kuin kotimaisiakin organisaatioita ja vapaaehtoisjärjestöjä.

Vastasäädetty laki herättää komission mukaan huolta siitä, että se ei ole linjassa EU-lain kanssa. Unkarille on lähetetty muodollinen ilmoitus, johon sillä on kaksi kuukautta aikaa vastata. Ilmoituksen lähettäminen on ensimmäinen askel pitkässä menettelyssä.

STT

Kuvat: