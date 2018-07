Tutkija ei odota Trumpin ja Putinin tapaamiselta kovin konkreettisia tuloksia

Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien huipputapaamiselta ei ole lupa odottaa ”hyvässä tai pahassa” kovin konkreettisia tuloksia, sanoo Ulkopoliittisen instituutin (Upi) johtaja Teija Tiilikainen. Hänen mukaansa vuoropuhelu on sinänsä tarpeellista, mutta on myös vaara, että Donald Trump ja Vladimir Putin käyttävät kokousta vain oman asemansa pönkittämiseen.

Tiilikaisen mukaan johtajilla on melkoinen liikkumavapaus tehdä Helsingin tapaamisen annista omia tulkintoja – varsinkin, jos he keskustelevat osan ajasta kahden kesken vain tulkkien ollessa läsnä. Näin kukaan muu kuin asianosaiset ei varmasti tiedä, mistä ja mihin sävyyn puhuttiin.

Trump ja Putin voivat kiillottaa Helsingin tapaamisella omaa kilpeään kotiyleisön edessä, mutta myös laajemmin. Tiilikaisen mukaan on mielenkiintoista, että Putin on heti kokouksen päätyttyä Helsingissä Trumpin suosikkiuutiskanavan Fox Newsin haastattelussa.

– Siinä voi nähdä tiettyä strategista suunnittelua että hän antaa Trumpin poliittiselle yleisölle sen haastattelussa. Hän ehkä ehtii kertoa ennen Trumpia, mikä kokouksen anti on, Tiilikainen pohtii.

Putinille riittää vaikka pelkkä tapaaminen

Tiilikaisen mukaan onkin mielenkiintoista verrata presidenttien huomisen yhteisen lehdistötilaisuuden antia siihen, mitä kummassakin maassa huippukokouksesta myöhemmin puhutaan.

Trumpin suhteen ei ole enää samanlaisia pelkoja Putinin kanssa eurooppalaisten päiden yli tehtävästä diilistä kuin vielä tämän virkaanastujaisten aikoihin puolitoista vuotta sitten., Tiilikainen arvioi. Venäjästä on presidentinvaaleihin sekaantumista koskevan tutkinnan myötä tullut Yhdysvalloissa paljon monimutkaisempi aihe. Presidentin toimivaltuuksien rajat ovat Tiilikaisen mukaan toinen muistettava asia.

– Hän (Trump) voi tietysti sopia ihan mitä tahansa, mutta toimeenpanokelpoistahan se ei sitten ole, Tiilikainen muistuttaa.

Putinin asema näyttää Tiilikaisen mukaan Helsingissä helpommalta. Tasaveroista kohtelua suurvaltana kaivanneelle Venäjälle pelkkä tapaamisen järjestyminen tuloksista riippumatta vastaa odotuksiin, Tiilikainen sanoo.

STT

