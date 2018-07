Tutkimus paljasti eniten rahanmenoa lisäävät pelit

Suomalaiset kuluttavat pelaamiseen eniten rahaa, kun he osallistuvat toto-peleihin ja Veikkaus-monopolin ulkopuolisiin rahapeleihin netissä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuksesta.

Kulutusta nostavat selvästi myös joka viikko pelattavat nettipokeri, vedonlyöntipelit, raaputusarvat, päivittäiset arvontapelit sekä rahapeliautomaattien pelaaminen. Ne liittyvät myös rahapelihaittoihin.

Vedonlyöntipelit ja nettipokeri lisäävät rahanmenoa myös harvemmin pelattuina.

– Merkittävin rahanmenoa selittävä tekijä on, kuinka usein ja millaisilla summilla pelaa. Silti voidaan tunnistaa pelityyppejä, joilla on yhteys suurempaan kuluttamiseen. Esimerkiksi nettipokerissa liikkuu enemmän rahaa kuin monessa muussa pelityypissä, määrittelee erikoistutkija Anne Salonen THL:stä.

Selvityksessä esiin nousseet pelityypit lisäävät paitsi euromääräistä kulutusta, myös kulutusta suhteessa pelaajan tuloihin. Jo aiemmin on tiedetty sekin, että pienituloiset pelaavat suuremman osan tuloistaan kuin suurempituloiset.

Laaja pelivalikoima voi olla riski

Tutkimuksessa selvitettiin pelaamiseen kuluvia summia. Aineistona oli Suomalaisten rahapelaaminen 2015 -väestökysely. Tilastoanalyysin mukaan eniten rahaa eli keskimäärin 147 euroa viikossa kului niillä, jotka pelasivat ulkomaisten peliyhtiöiden ja ahvenanmaalaisen Pafin tarjoamia pelejä netissä.

– Riskipelaajille on tyypillistä laajentaa pelivalikoimaansa ja avata useita pelitilejä moniin peliyhtiöihin netissä, eli pelata myös (Veikkaus-)monopolin ulkopuolisia pelejä, Salonen sanoo.

Esimerkiksi nettipokeria pelaavien menot olivat viikossa keskimäärin 60 euroa ja raaputuspelien 52 euroa. Salonen tarkentaa, että mainitut summat eivät kuvaa pelkästään kyseiseen yhteen pelityyppiin kulunutta rahaa. Kyse on tätä pelityyppiä pelaavan ihmisen kokonaiskulutuksesta.

– Vain harva pelaa yhtä pelityyppiä. Näillä tutkimuksessa esiin nousseiden pelityyppien pelaajilla myös kokonaiskulutus nousee eniten.

Yleisesti ottaen suomalaiset pelaavat keskimäärin 10,50 eurolla viikossa.

Tutkijoiden mukaan rahapelihaittojen ehkäisyssä pitäisi ottaa huomioon erilaiset pelityypit, koska niillä on vaikutusta pelien koukuttavuuteen sekä rahanmenoon.

STT

Kuvat: