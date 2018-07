Työllisyystavoite täyttymässä

uha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystavoite näyttää toteutuvan – joskaan ei välttämättä vielä tällä hallituskaudella. Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että 72 prosentin työllisyys saavutetaan ensi vuonna. Myös työllisten määrä näyttää kasvavan vaalikauden aikana 110 000 henkilöllä.

Eduskuntavaalit järjestetään ensi huhtikuussa. On uuden hallituksen pääministeri kuka hyvänsä, hän ei voi kiistää, etteikö käänne parempaan olisi tapahtunut Sipilän kaudella.

Yhtä selvää ei sitten olekaan, mikä osa kehityksestä on hallituksen ansiota, eikä keinojen oikeellisuudestakaan olla yhtä mieltä.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työllistyminen on ollut erityisen ripeää tämän vuoden alkupuoliskon aikana. Taustalla ovat sekä hallituksen toimet että talouden yleinen piristyminen, arvioi ministeriön neuvotteleva virkamies Johanna Alatalo viime viikolla.

Viime hallituskaudella otettiin kannustimena käyttöön työttömyysturvan suojaosa. Tuoreen selvityksen mukaan se ei ole lisännyt merkittävästi työttömien työskentelyä.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen mukaan suomalainen työttömyysturva kannustaa muutenkin työntekoon. Suojaosan myötä työtön voi ansaita enintään 300 euroa kuukaudessa ilman, että työttömyyspäivärahaa leikataan.

Viime vuonna poistettiin säännös työssäkäyntialueesta, ja matkan sijasta lasketaan aikaa, mikä käytännössä laajensi velvollisuutta ottaa työtä vastaan.

Hallitus on pyrkinyt parantamaan työllisyyttä myös aktiivimallilla, jota vastaan on hyökätty sekä oppositiosta että työntekijäjärjestöistä. Hallitus aikoo jatkaa työttömyysturvan uudistamista niin, että omatoimisen työnhaun merkitys korostuu.

Hallitus on ilmoittanut luopuvansa arvostellusta esityksestä, jolla alle 30-vuotiaiden pätkätöiden salliminen olisi helpottunut. Pieniä yrityksiä aiotaan edelleen rohkaista palkkaamaan uusia työntekijöitä helpottamalla irtisanomista.

Jos kehitys jatkuu ennusteiden mukaan, seuraava hallitus aloittaa työllistyneemmässä Suomessa kuin Sipilän kabinetti.

Työtä työllisyyden eteen on jatkettava, mutta sitä ei saa tehdä heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella tai luomalla epävarmuutta.