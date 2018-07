Suomalaisista työnantajista 45 prosentilla on vaikeuksia löytää tekijöitä avoimiin työpaikkoihin, kertoo työvoimaa välittävän ManpowerGroup-yrityksen teettämä kansainvälinen tutkimus. Suomen luku on tismalleen sama kuin tutkimukseen osallistuneiden 43 maan vastaajien keskiarvo.

Lähes kolmasosa kaikista tutkimukseen vastanneista työnantajista sanoo, että hakijoilta puuttuu työpaikoilla tarvittavia taitoja. Suunnilleen yhtä moni sanoo myös, että hakijoista on pulaa.

STT