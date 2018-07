Työttömyys yhä laskusuunnassa

Työttömyys vähenee ripeää tahtia Suomessa, maakunnassa ja Salon seudulla. Kesällä työttömyysluvut perinteisesti hieman nousevat, mutta kesäkuun tilastot näyttävät selvästi parempia lukuja kuin vuosi sitten.

Tahti on parantunut niin nopeasti, että hallituksen asettama 72 asteen työllisyystavoite alkaa olla jo lähellä. Kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli kesäkuun lopussa 71,8 prosenttia.

Kaikkiaan työttömänä oli koko maassa 192 000 ihmistä, mikä on 57 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Kesäkuun tilastot näyttävät valoa myös Salon työllisyystilanteeseen. Salon työttömyysaste oli nyt 12,2, kun se vuosi sitten oli 14,2 prosenttia. Työttömyys on siis laskenut kaksi prosenttiyksikköä.

Työttömänä Salossa oli 2 958 henkilöä, mikä on 534 vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna. Kausiluonteinen työttömyyden kasvu näkyy Salossakin, sillä toukokuussa työttömänä oli 2 549 työnhakijaa.

Salon tilastoja kaunistaa osaltaan poismuutto, mutta se ei selitä työllisyyslukujen paranemista.

Valoa näkyy myös Salon seudun muiden kuntien työllisyydessä. Jokaisen kunnan työttömyys on alhaisempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Paras tilanne on edelleen Paimiossa, jossa työttömyysaste on 4,9 prosenttia. Tällä kertaa se ei riittänyt enää maakunnan kärkipaikkaan, vaan pienin työttömyys mitattiin Laitilassa, 4,4 prosenttia.

Hyvä tilanne on myös Sauvossa, jossa työttömyys on 5 prosenttia. Somerolla työttömyysaste oli kesäkuun lopussa 7,2 prosenttia.

Maakunnan korkein työttömyysaste oli Turussa, 13,5 prosenttia.

Tilastoista käy ilmi, että työttömyys on vähentynyt tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Nuorten työllisyystilanne kohenee yleensä nopeasti taloudellisen noususuhdanteen alkaessa. Nyt myös yli 55-vuotiaat työttömät ovat löytäneet uutta työtä. Samoin pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt.

Pitkäaikaistyöttömiä oli Salossa kesäkuun lopussa 842 henkilöä. Vuosi sitten heitä oli 1 222. Luku on edelleen suuri, mutta vuodessa tilanne on kuitenkin muuttunut selkeästi paremmaksi.