Uhkapeliä tämäkin: Sama salasana käytössä eri palveluissa

Enemmistö suomalaisista pelaa uhkapeliä tietoverkossa. Näin voi väittää siksi, että kyselytutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa kansalaisista kirjautuu verkon eri palveluihin yhdellä ja samalla salasanalla.

– Tuota tutkimustulosta voi luonnehtia harmilliseksi. Yhden ainoan salasanan käyttö lisää varsinkin erilaisten tietovuotojen riskiä, sanoo tietoturva-asiantuntija Juha Tretjakov Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksesta.

Hänen mukaansa tilanne ei ole salasanojen suhteen parempi mutta ei huonompikaan kuin muissa maissa.

– Salasanojen käyttö ja murtovarmuus eivät eroa juurikaan Suomen tilanteesta kansainvälisesti. Yhden salasanan käyttö on yleismaailmallinen ilmiö.

Sitä, onko yhteen salasanaan turvautuvissa enemmän miehiä vai naisia, ei ole Tretjakovin tietojen mukaan selvitetty.

Jos ei kerta kaikkiaan muista?

Saman salasanan käyttöä puolustellaan sillä, että käyttäjä ei omasta mielestään pysty muistamaan useampia – tai ei ainakaan sitä, mikä eri salasanoista kuuluisi mihinkin palveluun.

– Jos haluaa helpottaa salasanan muistamista, se täytyy sitten vain kirjoittaa ylös sekä säilyttää tallessa, johon muut eivät pääse.

Muistamista helpottava kikka on esimerkiksi se, että ottaa salasanaksi ensimmäiset kirjaimet ja numerot jostakin lauseesta, jonka vanhastaan varmasti muistaa.

– Myös tuttujen ihmisten nimet voivat olla hyödyksi, mutta sellaisinaan niitä ei kannata salasanoina käyttää. Meillä Viestintävirastolla on kehitetty kampanja ”Pidempi parempi”. Se varoittaa liian lyhyistä tai yksinkertaisista salasanoista, Tretjakov lisää.

Eräs ratkaisu ongelmaan on alkaa käyttää niin kutsuttuja salasanojen manageripalveluita. Ne ovat ohjelmia, jonne voi tallentaa salasanansa. Osa palveluista on ilmaisia, osa maksullisia.

Salasanoja ei kannata tietoturva-asiantuntijan mukaan vaihtaa kovin usein.

– Jos vaihtaa salasanat vuosittain, se riittää.

https://pidempiparempi.fi/

STT

