Ukkosia ja rankkasateita luvassa myös tänään

Ukkosista ja rankkasateista varoitetaan länsirannikolla ja osittain myös sisämaassa tänään. Sää on helteistä ja laajoilla alueilla on poutaa sekä verrattain aurinkoista.

Lännessä on luvassa 30 asteen helteitä ja itäosissa lämpötila on vähän alle kolmenkymmenen. Rovaniemeä myöten lämpötila saattaa nousta 30 asteeseen. Sateessa lämpötila laskee vähän.

Viikon lopulla sää muuttuu laajemmalla alueella epävakaisemmaksi.

Tuuli on tänään koko maassa heikkoa tai kohtalaista. Lännessä ja Lapissa pilvisyys vaihtelee, maan itäosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on selkeää tai verrattain selkeää ja poutaa.

Lännen sade- ja ukkoskuuroissa voi sataa runsaastikin vettä. Myös Lappiin voi muodostua rankkasateita, mutta esimerkiksi taajamatulvariski on suurempi länsirannikolla.

Esimerkiksi eilen voimakas ukkoskuuro aiheutti niin laajasti vahinkoa Raumalla, että päivystävä palomestari kuvaili tilannetta ”pieneksi katastrofiksi”. Poliisi myös kehotti välttämään kaikkea liikkumista kaupungin alueella.

STT

