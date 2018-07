Ulkomaisen työvoiman tarveharkinnalle tyrmäys taloustieteilijöiltä

Neljä viidestä taloustieteilijästä on sitä mieltä, että tarveharkinta pitäisi poistaa ulkomaisen työvoiman palkkaamisesta, kertovat Ekonomistikoneen uudet kyselytulokset. Vain 6 prosenttia vastaajista kannatti tarveharkintaa. Kysely tehtiin 50 suomalaiselle taloustieteen tutkijalle ja asiantuntijalle, joista 39 vastasi.

Vielä tiukemmiksi luvut käyvät, jos vastauksia painotetaan sen mukaan, kuinka varma kunkin taloustieteilijän mielipide on. Varmuutensa kertoneista 30 vastaajasta 89 prosenttia kannattaa tarveharkinnan poistamista, ja 8 prosenttia vastustaa.

Tarveharkinta rajoittaa työntekijöiden palkkaamista tietyille aloille EU- ja Eta-alueen ulkopuolelta. Työntekijä saa oleskeluluvan vain jos kotimaasta, EU:sta ja Eta-alueelta ei löydy sopivia työntekijöitä. Saatavuusharkinta koskee vain suorittavan työn tekijöitä, kuten siivoojia, kokkeja ja rakennusalan ammattilaisia.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ehdotti viime syksynä saatavuusharkinnasta luopumista ja sai aloitteen taakse allekirjoitukset yhteensä 103 kansanedustajalta useista eri puolueista. Lakialoitetta varjostaa se, että työministeri Jari Lindström (sin.) on hallitusohjelmaan nojaten sanonut, että nykyisiä tarveharkintakäytäntöjä aiotaan jatkaa. Hallituspuolueista siniset kannattaa tarveharkintaa, mutta sen poistamiselle olisi tukijoita keskustassa ja varsinkin kokoomuksessa.

Työmarkkinajärjestöistä SAK on ollut etunenässä puolustamassa tarveharkintaa, mutta toimihenkilöiden STTK olisi halukas luopumaan siitä.

STT

Kuvat: