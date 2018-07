USA uhkaa asettaa kiinalaistuotteille lisää tulleja – uusien tullien kohteena 200 miljardin arvosta tuontia

Yhdysvallat on julkistanut listan uusista kiinalaistuotteista, joille se uhkaa asettaa tuontitulleja. Listan tuotteita tuodaan Yhdysvaltoihin vuosittain 200 miljardilla dollarilla eli noin 170 miljardilla eurolla.

Uudet tullit voivat tulla voimaan aikaisintaan syyskuussa.

Uhkaus uusista tulleista on uusin käänne kauppasodassa, johon Yhdysvallat ja Kiina ovat ajautuneet Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin aloitteesta.

Edelliset tullit viime perjantaina

Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota siirtyi sanoista tekoihin perjantaina, kun Trumpin hallinnon ensimmäiset pelkästään Kiinaan kohdistuvat tuontitullit astuivat voimaan. 25 prosentin tullimaksut koskevat satoja kiinalaisia tuotteita, joita tuodaan Yhdysvaltoihin noin 34 miljardin dollarin eli noin 29 miljardin euron arvosta. Tullit kohdistuvat muun muassa kiinalaisiin koneisiin ja elektroniikkaan.

Kiina ilmoitti saman tien tuontitullien astuttua voimaan, että sen vastatoimet ovat voimassa heti. Kiina on sanonut vastatoimien olevan tismalleen yhtä suuret kuin Yhdysvaltojen tullit.

Kiinalaisten vastatullien listalla on etenkin amerikkalaisia maataloustuotteita, kuten soijapapuja, pähkinöitä ja kananjalkoja.

Kiinan kauppaministeriö on myös tehnyt Maailman kauppajärjestölle WTO:lle valituksen Yhdysvaltojen toteuttamista tullikorotuksista, Kiinan uutistoimisto Xinhua kertoi perjantaina.

Kumpikin uskoo voittavansa

Trump uhkasi perjantaina ulottaa tullimaksut kaikkiaan 500 miljardin dollarin arvoiseen tuontiin Kiinasta. Trump kertoi asiasta puhuessaan kannattajilleen Montanan osavaltiossa. Summa vastaa suunnilleen Kiinan koko vientiä Yhdysvaltoihin.

Trump on vuosia syyttänyt Kiinaa Yhdysvaltojen alijäämäisestä kauppataseesta ja amerikkalaisen tietotaidon kaappaamisesta.

Kauppasodan kierroksia kiihdyttää se, että sekä Yhdysvallat että Kiina uskovat taloutensa kestävän sen kilpakumppania paremmin.

