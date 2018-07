Yhdysvaltojen uusien Kiinan-vastaisten tuontitullien on määrä astua voimaan aamuseitsemältä Suomen aikaa. Tullit koskevat kymmenien miljardien dollarien arvosta kiinalaistuotteita.

Kiina on ilmoittanut määräävänsä amerikkalaistuotteille välittömästi yhtä kovat vastatullit, mikäli amerikkalaistullit tulevat voimaan.

Talousasiantuntijat ovat varoittaneet kauppasodan vahingoittavan kaikkia, mutta Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uskoo, että kauppasodassa on helppo voittaa.

STT