Kauppasota käyntiin keskiyöllä – USA:n Kiinan vastaiset tuontitullit astuvat voimaan perjantaina

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinnon asettamat Kiinan vastaiset tuontitullit astuvat voimaan vuorokauden vaihtuessa torstaista perjantaille Yhdysvaltain itärannikolla. Suomen ajassa hetki lyö perjantaina aamuseitsemältä.

Tuontitullit koskettavat kymmenien miljardien dollareiden edestä Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavia tavaroita.

Trump uhkaili alun perin iskevänsä kiinalaistuotteisiin 25 prosentin tuontitullin, joka koskettaisi 50 miljardin arvoista kauppaa. Listaa kuitenkin supistettiin myöhemmin koskemaan 818 tuotetyyppiä, joiden arvo on 32 miljardin dollarin luokkaa.

Kauppasotaa Yhdysvaltain hallinto on perustellut muun muassa sillä, että Kiina sen mukaan varastaa amerikkalaista tietotaitoa.

Kiina on ilmoittanut vastaavansa Yhdysvaltain asettamiin tuontitulleihin yhtäläisen voimakkailla vastatoimilla.

Tuontitullit osuvat hyvin monenlaisiin Kiinasta tuotaviin tuotteisiin. Niihin kuuluvat muun muassa radiolähettimet, lentokoneenosat ja tietokoneiden kiintolevyt.

Kauppasota voi paisua entisestään

Trump on uhannut vastata Kiinan vastatoimiin kiristämällä tuontitulleja entisestään. Jos Yhdysvaltain hallinnon uhkailut toteutuvat, tullit saattavat kasvaa koskettamaan jopa 450 miljardin edestä käytävää kauppaa, eli suurinta osaa Kiinasta Yhdysvaltoihin tuotavasta tavarasta.

Yhdysvaltain ja Kiinan välisen kauppasodan uhka on varjostanut maailmankauppaa useiden kuukausien ajan, ja sen on jo arveltu aiheuttaneen huomattavia taloudellisia vahinkoja muun muassa teräs- ja alumiinialalla.

Trumpin mukaan toimenpiteiden on tarkoitus tasata pelikenttää amerikkalaisille yhtiöille, joiden kilpailukykyä kauppasota hänen mukaansa parantaa.

Merkkejä päinvastaisesta vaikutuksesta Yhdysvaltain talouteen on jo nähty. Teräksen kasvava hinta on johtanut työpaikkojen menetyksiin joissain yrityksissä.

