USA:n maahanmuuttovirastoa vaaditaan uudistettavaksi – ajatus saa tukea konkaridemokraateilta

Yhdysvalloissa vaatimukset Yhdysvaltain maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n korvaamisesta toisella viranomaisella kiihtyvät. Vaatimus viraston lakkauttamisesta ja uuden korvaajan perustamisesta on kerryttänyt tukijoita muun muassa maan demokraattipuolueessa.

ICE:n lakkauttamisen vaatijoiden joukkoon on liittynyt muiden muassa Massachusettsin kokenut demokraattisenaattori Elizabeth Warren, kertoo CNN.

Maahanmuuttovirastoa on kritisoitu muun muassa perheistään erotettujen siirtolaislasten kohtelusta.

https://edition.cnn.com/2018/06/30/politics/elizabeth-warren-ice-immigration-protests/index.html

STT

