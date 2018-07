USA:n oikeusministeriö valittaa oikeuden päätöksestä sallia AT&T:n ja Time Warnerin megafuusio

Yhdysvaltain oikeusministeriö aikoo valittaa oikeuspäätöksestä, joka sallii telekommunikaatioalan jättiläisyritys AT&T:n ja media-alan suuryritys Time Warnerin fuusion.

Asiasta kertovat muun muassa CNN ja ABC News.

Fuusiota vastustavan presidentti Donald Trumpin hallinnon mukaan yrityskauppa rikkoo kilpailulainsäädäntöä.

Liittovaltion tuomioistuin salli yrityskaupan toteutumisen viime kuussa. Tuomioistuin katsoi päätöksessään, ettei hallinto ole pystynyt osoittamaan kaupan lainvastaisuutta.

AT&T on jo kertonut saattaneensa fuusion loppuun.

Kahden jättiläisyrityksen fuusion arvo on euroissa noin 73,5 miljardia. Time Warner on media- ja viihdealan suuryritys, joka omistaa muun muassa Suomessakin suoratoistopalvelunsa kautta suosiotaan kasvattaneen HBO-televisiokanavan.

Oikeuden päätöstä uudesta yritysfuusiosta seurattiin suurella kiinnostuksella, sillä sen arvellaan muodostavan ennakkotapauksen monille muille yritysfuusioille erityisesti media-alalla.

STT

