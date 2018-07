USA:n ulkoministeri Pompeo lämmitteli Meksikossa välejä naapurimaan tulevaan presidenttiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin matkustaessa Euroopassa hänen ulkoministerinsä Mike Pompeo on vieraillut naapurissa lämmittelemässä Yhdysvaltain Meksikon-suhteita.

Pompeo tapasi perjantaina Meksikon presidentinvaalit voittaneen vasemmistolaisen Andres Manuel Lopez Obradorin Meksikon pääkaupungissa Mexicossa. Pompeon mukaan Yhdysvallat odottaa innolla yhteistyötä Lopez Obradorin kanssa. Tulevan presidentin Meksikon seuraavaksi ulkoministeriksi valitsema Marcelo Ebrard puolestaan kuvaili käytyjä keskusteluja rehellisiksi ja sanoi uskovansa, että maiden suhteita voidaan kohentaa.

Meksikon ja Yhdysvaltain välejä ovat viilentäneet muun muassa presidentti Trumpin talous- ja siirtolaispolitiikka. Trump on muun muassa vastustanut Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimusta Naftaa ja vaatinut, että Meksiko maksaisi rajamuurin rakentamisen maiden välille.

Yhdysvaltain delegaatiossa Meksikoon matkustivat myös muun muassa Yhdysvaltain valtiovarainministeri Steven Mnuchin, kansallisesta turvallisuudesta vastaava ministeri Kirstjen Nielsen ja Trumpin vävy ja avustaja Jared Kushner. Delegaation ohjelmassa oli myös tapaamiset Meksikon väistyvän presidentin Enrique Pena Nieton ja ulkoministeri Luis Videgarayn kanssa.

Pena Nieto on Trumpin kaudella perunut kaksi matkaa Yhdysvaltoihin maiden erimielisyyksien takia. Lopez Obrador taas lupasi vaalikampanjassaan ”näyttää Trumpille tämän paikan”. Valintansa jälkeen hän kuitenkin puhui Trumpin kanssa puhelimitse ja molemmat ovat kuvailleet puhelua positiiviseksi. Lopez Obrador on kutsunut Trumpin virkaanastujaisiinsa.

