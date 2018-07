Uusi taksilaki toi Uberin takaisin Suomeen

Kyytipalvelu Uber teki keskiviikkona paluun Suomen markkinoille uuden liikennepalvelulain myötä. Maajohtaja Joel Järvisen mukaan tarkoitus on aluksi varmistaa, että palvelu toimii hyvin pääkaupunkiseudulla, jossa rekisteröityneitä käyttäjiä on jo 150 000.

Uuden lain oloissa Uber toimii kyytien välityspalveluna. Uber tarkistaa, että sen alustalla toimivilla kuljettajilla on tarvittavat luvat ja että ajoneuvot on rekisteröity luvanvaraiseen käyttöön.

Järvinen kertoi, että kiinnostus ryhtyä kuljettajaksi on ollut suurta.

– Joustava lisätienesti on yksi pääsyy lähteä mukaan, Järvinen sanoi.

Uber aloitti toimintansa Suomessa vuonna 2014, mutta keskeytti sen viime kesänä. Useat vanhan lain aikana Uber-kyytejä tarjonneet kuljettajat saivat syytteitä luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta.

STT

