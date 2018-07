Uusi tangokuningas on Jarno Kokko – Tuore kuningas oli selvästi yleisön suosikki

Seinäjoen Tangomarkkinoilla uudeksi tangokuninkaaksi on valittu Jarno Kokko. Torstai-illan kilpailussa tuomaristo kuvaili Kokkoa varmaksi ja valmiiksi esiintyjäksi, joka sopii isoille estradeille.

– Notkea, vivahteikas, mystinen jätkä, vuoden 1993 tangoprinsessa Heidi Kyrö kuvaili tuomarin penkiltä.

Kokko sytytti illan aikana live-yleisön useaan otteeseen, kun tangofanit nousivat raikuviin suosionosoituksiin kesken Kokon esitysten.

– Huh huh mitä laulantaa, meinasi lähteä tukka päästä, illan juontaja Kaj Kunnas vitsaili esityksen jälkeen.

Kokko kertoi median edustajille, että jossain vaiheessa kisaa hänestä alkoi tuntua, että voitto voisi olla mahdollinen.

– Olen täysin sanaton, tyhjä, hän kommentoi voittoaan.

Viimeisen esityksen jälkeen Kokko oli selvästi liikuttunut. Hän kertoi tangoyleisölle pidätelleensä kyyneliä tangon ajan. Hän kertoi myöhemmin koko illan olleen liikuttava.

– Alkulaulussa poikien kanssa jo vähän päästettiin kyyneliä.

Kokko on kisan ajan sanonut, että tangokuninkuus on päämäärä eikä haave. Seuraavaksi hän aikoo saada ihmiset vakuuttuneiksi, että hänestä on kuninkaaksi.

– Haluan, että olen helposti lähestyttävä. Haluan olla myös viihdyttävä ja hyvä ennen kaikkea.

Varastolta tangolavoille

Espoossa asuva Kokko on opiskellut musiikkia Oulun konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa, mutta on elättänyt itsensä varastomiehenä.

Kokko pääsi Tangomarkkinoiden finaaliin jo vuonna 2014. Kokko on keikkaillut bändin kanssa jo 20 vuotta, esiintynyt kirkoissa sekä musikaali- ja oopperaproduktioissa.

Tuomaristo valitsi voittajan kuudesta finalistista torstai-illan kilpailussa. Tuomariston puheenjohtaja Martti Haapamäki kertoi, että valinta oli yksimielinen. Toiseksi sijoittui Petri Kiiski.

Uusi tangokuningatar valitaan lauantai-iltana.

Tangomarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1985. Viime vuonna tangokuninkaaksi valittiin Teijo Lindström. Muun muassa Jari Sillanpää on noussut kansan suosioon tangokuningaskilpailusta.

STT

Kuvat: