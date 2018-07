Uusi tangokuningatar kruunataan tänään Seinäjoella – monella kilpailijalla paljon tangokokemusta

Seinäjoen Tangomarkkinoilla valitaan tänään uusi tangokuningatar. Tuomaristo valitsee voittajan kuuden kilpailijan joukosta.

Tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja ja tuomariston puheenjohtaja Martti Haapamäki kertoo STT:lle, että kuningatarkandidaatit ovat keskenään todella erilaisia artisteja. Nuorimman ja vanhimman kilpailijan ikäero on 33 vuotta.

Kokenut tangolaulaja Virpi Piippo, 51, on ollut mukana Tangomarkkinoiden finaalissa peräti neljä kertaa, viimeksi vuonna 2016. Samana vuonna onneaan kokeilivat myös Raisa Laine, 44, ja Nina Åkerman, 40,joka sijoittui toiseksi. Hanna Hirvonen,36, sijoittui viime vuoden tangokuningatarkilpailussa neljän parhaan joukkoon.

Kaksi finalisteista on uusia Tangomarkkinoiden areenoilla. 18-vuotias Kia Heiskanen on kisojen nuorin. Uutena kilpailijana kruunusta taistelee myös Saana Sassali, 29.

Yleisö äänesti ennakkoon Nina Åkermanin suosikikseen tangokuningatarkilpailussa.

Finalistit laulavat vapaavalintaisen kappaleen sekä yleisön Meidän Tango -kyselyssä toivomia kappaleita. Tangokuninkaallisen kruunusta on kisattu Seinäjoella vuodesta 1985. Neljänä vuonna naiset ja miehet kilpailivat toisiaan vastaan, ja tangokilpailuissa valittiin vain yksi kuninkaallinen.

Torstaina tangokuninkaaksi kruunattiin espoolainen Jarno Kokko. Tangokuningasfinaalissa Kokko hurmasi yleisön ja tuomariston varmalla isojen estradien esiintymisellään ja ryhdikkäällä lauluäänellään.

STT

