Uusia polkuja yrittäjyyteen

Työmarkkinoiden muutokset saavat entistä useamman työntekijän ryhtymään yrittäjäksi. Erityisesti itsensä työllistävien eli niin sanottujen kevytyrittäjien määrä on voimakkaassa kasvussa (SSS 23.7.).

Salon seudulla näitä itsensä työllistäviä henkilöitä on arvion mukaan noin kuusisataa, ja koko maassa yli 100 000. Viiden vuoden aikana kevytyrittäjien määrän arvioidaan kasvaneen viisinkertaiseksi.

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työllistää itsensä ja toimii pienyrityksen tapaan, mutta ilman varsinaisessa yritystoiminnassa tarvittavaa y-tunnusta. Laskutus, työnantajamaksut ja muut paperityöt hoituvat yleensä laskutuspalvelun kautta.

Tämä toimintamalli mahdollistaa helpon tavan myydä omia palveluja tai tuotteita yritysmäisesti.

Uudet toimintatavat voidaan nähdä osana laajempaa työelämän murrosta. Säännöllisen palkkatyön ja varsinaisen yrittämisen väliin jää alueita, joihin kevytyrittäjyys sopii hyvin. Esimerkiksi osa-aikaista palkkatyötä tekevä henkilö voi hankkia lisäansioita kevytyrittäjänä. Kynnys varsinaisen yrityksen perustamiseen on kuitenkin monella palkansaajalla korkea.

Kevytyrittäjyyden yksi ongelma on, ettei nykyinen lainsäädäntö tunne tätä toimintamallia. Laskutuspalveluja käyttävää kevytyrittäjää on tulkittu toisaalta yrittäjäksi ja toisaalta taas työntekijäksi. Tähän on syytä hakea selkeämpiä linjauksia.

Jokaisen itsensä työllistävän kannattaa tarkkaan laskea, mikä on omaan toimintaan paras malli. Laskutuspalvelu on helppo, mutta sen käyttö maksaa. Lisäksi kevytyrittäjä ei pysty hyödyntämään kaikkia niitä vähennyksiä, joita yritys voi tehdä.

Entistä useampi henkilö työllistää tulevaisuudessa itse itsensä. Työmarkkinat muuttuvat, ja pitkät työsuhteet saman yrityksen palveluksessa eivät ole enää niin yleinen malli kuin menneinä vuosikymmeninä.

Tässä tilanteessa tarvitaan helppoa polkua kevytyrittäjyyteen. Sen avulla on helppo kokeilla oman liikeidean ja palveluiden kannattavuutta. Parhaimmillaan hyvä idea kantaa isoksi yritykseksi, joka työllistää yrittäjän lisäksi myös muita henkilöitä.