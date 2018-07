Uusnatseja pidätetty Ruotsin Visbyssä – häirintää ja sieg heil -iskulauseita

Ruotsin Visbyssä poliisi on pidättänyt viisi uusnatsia, joita epäillään kiihotuksesta kansanryhmää vastaan ja häirinnästä Almedalenin politiikkaviikon yhteydessä. Viime yönä pidätetyt miehet ovat Pohjoismaisen vastarintaliikkeen jäseniä, uutisoi muiden muassa Expressen.

Jotkut häirinnän kohteeksi joutuneet ovat nostaneet kanteet uusnatseja vastaan. Poliisin mukaan pidätetyt lisäksi huusivat sieg heil -iskulauseita. Uusnatsiryhmässä oli mukana 20-30 ihmistä, mutta useat heistä poistuivat poliisin saapuessa paikalle.

Poliisi myös tutkii, onko uusnatseilla ollut osuutta viime yönä Visbyssä tehtyyn taideinstallaation tuhoamiseen. Kenkäinstallaation tavoitteena on ollut muistuttaa keskitysleireistä.

Myös kesällä 2017 vastaava kenkäinstallaatio tuhottiin Almedalen-viikon aikana Visbyssä.

Almedalenin tämän kesän politiikkaviikolla on jo aiemmin koettu uusnatsien järjestämiä välikohtauksia.

– Tämän pitäisi olla demokratiafoorumi, ja sitten paikalle tulee tuollaisia. Ei! kommentoi pääministeri Stefan Löfven (sd.) torstaina.

https://www.expressen.se/nyheter/almedalen/fem-nazister-gripna-i-almedalen-i-natt/

STT