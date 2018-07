Uutissuomalainen: Ajokieltojen määrä kasvoi rajusti katsastuskriteerien muututtua

Katsastusten perusteella annetut ajokiellot ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun katsastuskriteereitä ja -aikoja muutettiin toukokuussa, kertoo Uutissuomalainen.

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin keräämien tietojen mukaan katsastusasemilla määrättiin 21. toukokuuta ja 3. heinäkuuta välisenä aikana noin 4 800 ajokieltoa. Eniten kieltoja tuli huonoista renkaista, noin 1 500. Renkaiden takia ajokiellon voi nykyisin saada, jos urasyvyys on alle 1,6 millimetriä.

Koko viime vuonna ajokieltoja annettiin noin 8 700. Luku ei kerro ajokieltoon joutuneiden ajoneuvojen määrää, sillä yksi ajoneuvo voi saada kiellon useasta syystä.

Yksikönpäällikkö Olli Ahtola Trafista toteaa, että ajokieltojen lisäys on merkittävä.

– Toki ajanjakso uudistuksen ja uusien arvosteluperusteiden tulon jälkeen on lyhyt. Seuraamme, mihin tilanne tästä kehittyy, kun tietoisuus uusista kriteereistä leviää.

STT