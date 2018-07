Vääntöä kulttuuri- ja liikuntarahoista

Someron kaupunki teki jo vuosia sitten ennakkoluulottomat ratkaisut. Kaupunki ulkoisti kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden hoidon yhdistyksille.

Kulttuuripalveluista vastaa somerolaisten kulttuuriyhdistysten muodostama Someron Kulttuuri ja liikuntapalveluista Someron Liikunta, jossa mukana ovat paikalliset urheiluseurat.

Ratkaisuun on oltu Somerolla kohtuullisen tyytyväisiä, ja sitä on käyty esittelemässä myös muille kunnille.

Kulttuurin saralta on kuulunut kuitenkin myös kritiikkiä siitä, että toiminta on jäänyt liikaa vapaaehtoisten tekijöiden vastuulle.

Kaupungin Someron Kulttuurille maksama vuosittainen avustus on mennyt vakinaisen kulttuurituottajan palkkaukseen ja hallintokuluihin. Esiintymispalkkioihin ja tapahtumien markkinointiin ei potista ole riittänyt rahaa.

Kulttuurin rahapula on noussut Somerolla esille erityisen voimakkaasti tänä vuonna. Asiaa puidaan seuraavaksi ensi vuoden talousarviota laadittaessa. Kulttuurin tekijät ovat muistuttaneet, että Someron kaupunki käyttää kulttuuriin asukasta kohden rahaa vähemmän kuin kunnat keskimäärin.

Kaupungin määrärahojen pienuudesta huolimatta Somero tunnetaan vilkkaana kulttuuripitäjänä, mikä kertoo vapaaehtoisten isosta panoksesta.

Kulttuurirahojen lisäksi syksyn talousarvioneuvotteluissa ovat esillä Someron Liikunnan rahat.

Somerolla on varsin monipuoliset vapaa-ajan palvelut omaa korkeatasoista uimahallia myöten. Tämä näkyy myös Liikunnan saamassa kaupungin avustuksessa, sillä Someron kaupunki käyttää liikuntapalveluihin keskimääräistä enemmän rahaa.

Myös liikunnan puolella vapaaehtoisilla on kuitenkin iso vastuu lasten, nuorten ja aikuisten liikuttamisesta sekä menestyksestä urheilun saralla. Tulokset ovat olleet myös tällä puolella erinomaisia.

Someron päättäjillä riittää pähkäiltävää, miten niin kulttuurin kuin liikunnan rahat turvataan. Ainakaan vielä ei keskustelussa ole näkynyt kulttuurin ja liikunnan ikävää vastakkainasettelua. Toivoa sopii, että tilanne myös säilyy tällaisena.