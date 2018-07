Thaimaassa luolaan loukkoon jääneistä pojista kaksi on viranomaisten mukaan päässyt ulos. Kahden kerrotaan seuraavan pian perässä.

BBC:n mukaan luolasta pelastettiin ensin heikoimmassa kunnossa olevat. Luolan suuaukolla on neljä ambulanssia, ja paikalta on nähty lähtevän helikopteri.

Pelastusoperaatio on edennyt odotettua nopeammin.

https://www.bbc.com/news/live/44755093

STT

