Vain vähän sinilevää Salossa

Salossa on tehty vain vähän sinilevähavaintoja tällä viikolla. Vakiohavaintopaikoista Kiskon Kirkkojärvestä on havaittu vähäinen määrä sinilevää. Somerolla Painion Moronperästä on havaittu runsaasti sinilevää.

Lounais-Suomen sisävesissä sinilevätilanne on pysynyt melko samana viime viikkoon verrattuna.

Merihavaintopaikoilla vähän sinilevää on havaittu myös Kemiönsaaressa Genbölen uimarannalla. Lisäksi merialueilta havaintoja on tullut muualta Kemiönsaaren vesiltä.

Yleisesti ottaen sinilevämäärät ovat lisääntyneet merialueilla, ja varsinkin Saaristomerellä sinilevää esiintyy tällä hetkellä laajalti. Paikoin levämäärät ovat runsaita.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen mukaan on odotettavissa, että sinilevät runsastuvat lähipäivinä merialueilla edelleen, ja pintakukintoja esiintyy. Esiintymiä edesauttaa lämmin ja heikkotuulinen sää.