Valeuutisten lietsomat väkivaltaisuudet eivät ota loppuakseen Intiassa – poliisipartiot kiertävät kylissä kumoamassa huhuja

Mikä saa ihmiset uskomaan huhuja lasten sieppauksista tai epäilyjä lehmien tappamisesta ja ottamaan oikeuden omiin käsiin? Asia on polttavan ajankohtainen Intiassa, jossa parin viime kuukauden aikana yli 20 ihmistä on menettänyt henkensä väkijoukkojen lynkkauksissa.

Huhut lasten sieppauksista ovat levinneet nopeasti sosiaalisen median välityksellä. Valokeilaan on joutunut varsinkin pikaviestipalvelu Whatsapp, jota Intian hallitus on uhannut oikeustoimilla. Sen mukaan väline, jonka kautta levitetään vahingollisia huhuja, ei voi vältellä vastuutaan.

Whatsapp onkin sanonut kokeilevansa toimia, joilla esimerkiksi rajoitettaisiin viestin lähettäminen eteenpäin. Lisäksi se sanoo poistavansa viestien viereltä napin, jolla on voinut lähettää viestin nopeasti eteenpäin.

Whatsapp ei ole kuitenkaan suostunut Intian hallituksen vaatimuksiin, että viranomaiset voisivat jäljittää viestejä.

Valeuutisia suitsiakseen poliisi on puolestaan muodostanut partioita, jotka kiertävät kylästä kylään kumoamassa huhupuheita. Joillakin alueilla muusikot esittävät lauluja, joissa kerrotaan valeuutisten vitsauksesta. Paikoin viranomaiset ovat sulkeneet pääsyn internetiin yrittäessään estää huhujen leviämistä.

Valistuskampanjoilla on kuitenkin ollut vain vähän vaikutusta. Esimerkiksi eräs huhuja torjumaan lähetetty viranomainen pahoinpideltiin kuoliaaksi.

Hallitusta syytetään silmien ummistamiselta

Hinduenemmistöisessä Intiassa väkijoukon kostotoimien kohteeksi on joutunut myös ihmisiä, joiden on epäilty teurastaneen nautoja ja syöneen naudanlihaa. Usein nämä uhrit ovat olleet muslimeja ja alimpien kastien ihmisiä.

Julkisuudessa on ollut äskettäin tapahtunut pahoinpitely, jonka seurauksena 28-vuotias Akbar Khan kuoli vammoihinsa. Tapaus on herättänyt jännitteitä, koska tiedotusvälineiden mukaan poliisit olisivat viivytelleet uhrin toimittamisessa sairaalaan. Sen sijaan poliisien kerrotaan hoivanneen ensin lehmiä kuljettamalla ne kauempana olevaan karjasuojaan.

Pääministeri Narendra Modin oikeistohallituksen on väitetty ummistavan silmänsä ”karjavalvojien” muslimivähemmistöön kohdistamilta hyökkäyksiltä.

Intian korkein oikeus onkin vaatinut uuden lain säätämistä, jolla yritettäisiin pysäyttää eri puolilla maata esiintyvät lynkkaukset.

STT

Kuvat: