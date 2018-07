Valkoinen talo: Trump ja Putin eivät tapaa enää tänä vuonna

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin seuraava tapaaminen ei toteudu tänä vuonna, ilmoitti Valkoinen talo keskiviikkona.

Trump on kansallisen turvallisuuden neuvonantajaansa John Boltonin mukaan päättänyt lykätä seuraavan tapaamisen ensi vuoteen.

Presidentit tapasivat Helsingissä 16. päivä tätä kuuta. Tämän tapaamisen jälkeen Trumpia on arvosteltu kovin sanoin kotimaassa.

– Presidentti uskoo, että seuraava kahdenkeskinen tapaaminen presidentti Putinin kanssa pitäisi toteutua sen jälkeen, kun Venäjä-noitavaino on ohi, Bolton sanoi.

Presidentti Trump on kutsunut ”noitavainoksi” tutkintaa, jossa selvitetään, oliko Trumpin vaalikampanjalla yhteyksiä Venäjään.

Vielä viikko sitten Valkoinen talo kertoi, että keskustelut Trumpin ja Putinin tapaamisesta tänä vuonna Washingtonissa oli käynnistetty ja että Trump oli pyytänyt Boltonia kutsumaan Putinin Washingtoniin.

STT

Kuvat: