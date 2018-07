Valtteri Bottas jatkaa Mercedeksellä: ”Tämä on hieno osoitus luottamuksesta”

F1-kuljettaja Valtteri Bottas jatkaa Mercedes-tallissa ainakin kauden 2019 loppuun, tiedottaa talli verkkosivuillaan.

Sopimukseen sisältyy myös optio seuraavasta kaudesta.

– Talven hyvän valmistautumisen ansiosta olen ottanut tänä vuonna askeleen eteenpäin ja uskon, että lisää on tulossa. Emme ole olleet niin onnekkaita kisoissa tänä vuonna, mutta tiimi tietää kuinka suoriudun. Tämä sopimus on hieno osoitus luottamuksesta minua ja ajotaitojani kohtaan, Bottas sanoo Mercedeksen tiedotteessa.

– Tietysti tavoitteeni on tehdä parhaani ja tehdä tallille päätös vuoden 2020 suunnitelmista mahdollisimman helpoksi.

Bottas siirtyi Mercedekselle vuonna 2017, minkä jälkeen hän on voittanut kolme osakilpailua ja ajanut viisi kertaa paalupaikalle.

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolffin mukaan MM-sarjassa viidentenä olevalla Bottaksella olisi edellytyksiä jopa kärkipaikalle.

– Valtterin suoritukset ovat olleet tänä vuonna erinomaisia. Ilman hänen kohtaamaansa epäonnea ja meidän virheitämme hän voisi johtaa MM-sarjaa, Wolff sanoo.

Hamiltonin ennätyssopimus julkaistiin päivää aiemmin

Mercedes julkisti torstaina Bottasin tallikaverin Lewis Hamiltonin kahden vuoden jatkosopimuksen. AFP:n mukaan Hamiltonin vuosipalkka nousee noin 40 miljoonaan puntaan eli lähes 45 miljoonaan euroon, mikä tekee hänestä historian parhaiten palkatun formula 1 -kuljettajan.

– Pidän tiimissä työskentelemisestä. Meillä on Lewisin kanssa hyvä, rehellinen ja mutkaton suhde. Työskentelemme aina tehdäksemme Mercedeksen kannalta oikeita päätöksiä, Bottas sanoo.

Mercedes voitti viime kaudella valmistajien MM-sarjan neljättä kertaa peräkkäin. Tällä hetkellä talli on toisena 20 pistettä Ferraria jäljessä.

STT

