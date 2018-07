Veli raiskasi siskonsa – tytölle vankeutta abortin takia Indonesiassa

Veljensä raiskaama 15-vuotias indonesialaistyttö on saanut kuuden kuukauden vankeusrangaistuksen tehtyään abortin. Kahdeksan kertaa sisarensa raiskannut 17-vuotias poika sai kahden vuoden vankeusrangaistuksen. Myös tyttöä auttanut äiti on syytteessä.

Indonesiassa abortti on rikos, ellei raskaana olevan naisen henki ole vaarassa. Abortti sallitaan myös joissain raiskaustapauksissa.

Lain mukaan abortin voi kuitenkin tehdä vain ennen seitsemättä raskausviikkoa. 15-vuotias oli tehnyt abortin kuusi kuukautta sen jälkeen, kun oli tullut raskaaksi.

Kansainväliset järjestöt ovat pitkään kritisoineet maan aborttilainsäädäntöä, joka ajaa monet naiset keskeyttämään raskauden vaarallisissa oloissa. Jopa puolet maan äitiyskuolleisuudesta johtuu aborttien aiheuttamista komplikaatioista.

STT