Velkaongelma alkaa usein eläkkeelle jäämisestä tai pienistä kuukausieristä

Velkaantumiskierre alkaa usein eläkkeelle jäämisestä, kerrotaan Helsingin talous- ja velkaneuvonnasta. Eläkkeellä saatetaan ostaa samalla tavalla kuin ennenkin, vaikka tulotaso pienenee.

Toinen tyypillinen velkaantumisen laukaiseva tilanne on työttömäksi jääminen.

Talous- ja velkaneuvontaan hakeudutaan usein vasta liian myöhään, kertoo johtava talous- ja velkaneuvoja Erkki Leistén Helsingin talous- ja velkaneuvonnasta.

– Kun ollaan jo syvällä suossa – ulosotto alkaa kolkutella tai on saatu ensimmäiset haasteet tai ensimmäinen maksuhäiriömerkintä, Leistén kuvailee.

Velkaongelma lähtee usein liikkeelle hyvin pienistä kuukausieristä, kertoo velkaantuneita auttava Takuusäätiö. Kun pieniä kuukausieriä on maksettavana useita, yhteenlaskettu summa voi viedä suuren potin kuukausituloista.

– Tällöin asiakas turvautuu helposti lisävelan ottamiseen, jotta hän pystyy maksamaan edellisiä velkojaan. Lumipalloefekti lähtee liikkeelle, kertoo Takuusäätiön sosiaalisten rahoituspalvelujen johtaja Minna Backman.

Backmanin mukaan erityisesti suurimpien luottojen takaisinmaksuajat venähtävät helposti hyvin pitkiksi, mikä kasvattaa korkokuluja.

– Esimerkiksi 5 000 euron luotosta voi kertyä 72 kuukauden maksuajalla korkoa ja kuluja yli 6 000 euroa pääoman lisäksi. Usein myös maksetaan pelkkiä korkoja ja kuluja aluksi, jolloin vuoden maksamisen jälkeen lainan pääoma ei ole välttämättä lyhentynyt vielä lainkaan.

Backman kertoo maksuhäiriöiden sekä maksuhäiriöisten henkilöiden määrän olleen nousussa jo usean vuoden ajan. Kesäkuun lopulla maksuhäiriömerkintä oli 379 000 suomalaisella.

– Velkomustuomioissa tili- ja kertaluotot ovat suurin maksuhäiriömerkinnän aiheuttanut ryhmä. Tähän kuuluvat myös osamaksuluotot.

Sosiaalinen paine vaikuttaa ylivelkaantumiseen

Perintäyhtiö Intrumin kuluttajien maksutapoja mittaava tutkimus viime vuodelta osoittaa, että ylivelkaantumiseen vaikuttaa myös sosiaalinen paine. Joka kolmas kyselyyn vastannut suomalaisvanhempi kertoi ostaneensa lapselleen jotakin, johon hänellä ei olisi ollut oikeasti varaa. Noin joka neljäs myönsi ostaneensa luottokortin luottorajan täyteen tai lainanneensa rahaa ostaakseen lapselleen jotakin viimeisen kuuden kuukauden aikana.

Intrumin kysely toteutettiin osana 24 Euroopan maassa tehtyä kuluttajatutkimusta. Siihen vastasi hieman yli 1000 satunnaisotannalla valittua suomalaista.

– Tavallisimpia ostoksia ovat matkapuhelimet, merkkivaatteet ja -kengät, pelit sekä urheiluvarusteet, kertoo Intrumin johtaja Juha Iskala.

Intrumin mukaan niiden henkilöiden määrä, joilla on vähintään viisi maksamatonta velkaa, on kasvanut vuodessa 42 prosentilla.

