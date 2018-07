Vesien vapaus vaatii vastuuta

Vesillä olo yhdistetään usein vapauteen. Kenties siksi Suomessa on eniten veneitä suhteessa väkilukuun koko maailmassa: peräti 1,16 miljoonaa – vaikka sesonki on maailman lyhykäisimpiä. Suurin osa veneistä on mökkien soutuveneitä ja pieniä perämoottoriveneitä.

Vapauden illuusiosta huolimatta yhtä sun toista paperia vaaditaan veneeltä ja veneilijältäkin, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Perämoottorivene tulee rekisteröidä, mikäli se on yli 5,5 metriä pitkä tai siinä on yli 20 hevosvoimainen moottori. Myös yli 50-hevosvoimaiset sisämoottoriveneet tulee rekisteröidä. Rekisteröinnin myötä vene tulee varustella säädösten mukaisesti.

Merenkulussa tarpeellisen VHF-radion käyttöön tarvitaan oma lupansa.

Jos veneilee yli 24-metrisellä jahdilla, tarvitaan Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja. Sellaisen saadakseen tulee käydä vaadittavat veneilyjärjestöjen navigointikurssit tai muuten osoitettava riittävä pätevyytensä.

Kuljettajankirja vaaditaan veneen koosta riippumatta, jos mielii vaikkapa Saksan kanaville. Tällöin tulee täydentää lupakirjaa merkinnällä I, mikä tarkoittaa, että omaa riittävät tiedot Euroopan sisävesien liikennesäännöistä (CEVNI-säännöt).

Veneily on Suomessa kaikesta huolimatta sangen vapaata. Siitä huolimatta jopa 40 prosentilla aktiivisista veneilijöistä on jokin veneilytutkinto ja noin 15 prosenttia veneilijöistä kuuluu johonkin veneilyseuraan.

Jo laki sinänsä asettaa veneen päällikölle pätevyysvaatimuksia.

Käytäntö tarkoittaa, että ilman lupakirjaa voi Suomessa kuljettaa 23,9-metristä alusta, jossa on satojen hevosvoimien koneteho. Ruotsissa veneilykortti on pakollinen yli 12-metristen veneiden kuljettajille. Monien mielestä Suomessakin pitäisi siirtyä Ruotsin malliin, sillä iso koko yhdistettynä isoon tehoon on vaarallinen yhdistelmä, mikäli ruorin takana ei ole harkintaa ja taitoa.

Useimmat tavalliset veneilijät arvostavat veneilyn vapautta, ja harva kaipaa lisää maksuja tai byrokratiaa ennestäänkin paljon rahaa nielevään harrastukseensa. Vapaudelle on vastapainonsa: se tuo kippareille suuren vastuun, ja vastuu on sitä suurempi mitä isompi on kuljetettavan veneen massa ja koneteho.