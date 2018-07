Vesiyhtiöt kehottavat asiakkaita vähentämään vedellä läträämistä – ”Nyt ei ole ihan tavanomainen suomalainen sää”

Suomea koetteleva helleaalto ja kuivuus ovat saaneet jotkin vesiyhtiöt neuvomaan asiakkaitaan vähentämään tarpeetonta vedenkäyttöä.

Etelä-Pohjanmaalla Kauhajoen Vesihuolto kehotti tiistaina asukkaita välttämään nurmikoiden kastelua ja autojen pesua vesijohtovedellä. Yhtiö suositteli myös, että astian- ja pyykinpesukoneita käytettäisiin vasta yöllä kulutuksen tasaamiseksi.

Helle on nostanut vedenkulutuksen huippulukemiin. Veden kova menekki näkyy verkoston paineen alenemisena.

Yletöntä vedenkulutusta kehottaa välttämään myös Lakeuden Vesi, joka varoitti viime viikolla siitä, että kuuma ja kuiva kesä on verottanut pohjavesiä.

Suomen ympäristökeskuksen hydrogeologi Mirjam Orvomaan mukaan pohjavesien tilanne ei ole vielä hälyttävä mutta tilanne voi hankaloitua, jos kuivuus pitkittyy.

– Suomessa olemme niin tottuneita siihen, että vettä voi käyttää yllin kyllin. On hyvä muistuttaa, että nyt ei ole ihan tavanomainen suomalainen sää.

”En painaisi vielä paniikkinappulaa”

Orvomaan mukaan turhaa vedenkäyttöä kannattaa vähentää kaikkialla Suomessa.

– En yllin kyllin käyttäisi missään päin Suomea. Tilannetta kannattaa tarkkailla, mutta en painaisi vielä paniikkinappulaa missään.

Liian pitkälle vedellä kitsastelua ei kannata viedä.

– Jos ottaa vanhassa talossa hanasta juomavettä, niin ehdottomasti täytyy laskea vettä niin kauan, että siitä tulee kylmää. Siitä ei saa tinkiä, Orvomaa neuvoo.

Vanhan talon lämpimässä vesijohtovedessä voi Orvomaan mukaan olla terveydelle haitallisia bakteereita. Myös kaivoveden käyttäjän kannattaa olla tarkkana.

– Kun vedenpinnat ovat alhaalla, se vaikuttaa myös veden laatuun.

Vastaava kuiva jakso nähtiin Suomessa hydrogeologin mukaan viimeksi vuosina 2002 ja 2003, jolloin kuivia kesiä oli kaksi putkeen.

Myös Suomen Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja Osmo Seppälä pitää nykyistä kuivuutta poikkeuksellisena.

– Ei varmaan ainakaan 10-15 vuoteen ole ihan näin hankalaa tilannetta ollut, Seppälä sanoo.

