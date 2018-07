Paalulta matkaan lähtenyt Ferrarin Sebastian Vettel on pitänyt kärkipaikkansa Saksan gp:n avauskierroksilla. Hockenheimin F1-kisan lähtö ja avauskierrokset eivät ole tuoneet muutoksia kärkipäähän, sillä Mercedeksen Valtteri Bottas on toisena ja Ferrarin Kimi Räikkönen kolmantena.

Red Bullin Max Verstappen on haastanut Räikkösen tiukasti kolmospaikasta, mutta Räikkönen on pystynyt pitämään hollantilaisen takanaan. Saksan gp alkoi Suomen aikaa kello 16.10.

STT

Kuvat: