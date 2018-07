Vihreiden lainsäädäntösihteeri poistettiin lennolta – naisen mukaan hän vastusti toisen henkilön maastapoistamista

Vihreiden lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen poistettiin tänään Finnairin lennolta Helsingistä Berliiniin. Pennasen mukaan hänet poistettiin, koska hän oli vastustanut koneessa olleen henkilön poistamista maasta. Pennanen kuvasi tapahtumista videon Facebook-sivuilleen.

Lentoemäntä vahvisti, että kyseessä on palautustilanne, Pennanen kertoo STT:lle. Pennanen sanoo, ettei tiedä, mihin henkilöä oltiin viemässä, mutta hänestä vaikutti, että miestä oltiin viemässä väkisin.

– Häntä pidettiin useamman ihmisen voimin. Hän vaikersi ja hänen päätään painettiin alas, Pennanen kuvailee.

Pennanen päätteli äänestä, että maasta poistettava oli mies.

Pennanen sanoo, että ei suostunut istumaan alas, koska halusi estää tilanteen. Tämän jälkeen paikalle kutsuttiin poliisi, joka vei Pennasen pois lentokoneesta.

Finnairin viestinnästä vahvistetaan STT:lle, että Berliinin-lennolta on poistettu tänään matkustaja. STT ei ole tavoittanut toistaiseksi asiasta tietävää poliisia kertomaan tapahtumista.

Poliisilta huomautus

Pennasen mukaan hänet vietiin poliisiautoon ja poliisi sanoi, että heidän osaltaan Pennaselle ei tule muuta kuin huomautus. Finnairin viestinnästä ei kommentoitu STT:lle, aikooko lentoyhtiö ryhtyä toimenpiteisiin välikohtauksen vuoksi.

– Poliisi sanoi, että maasta poistettavan tapaus on käynyt monen oikeusasteen läpi Suomessa, Pennanen kertoi.

Pennanen sanoo seuraavansa työnsäkin puolesta paljon turvapaikkakysymyksiä. Tämä sai hänet toimimaan.

– Tiedän, että turvapaikkamenettelyssä on valtavia ongelmia. Oikeusturvaa on heikennetty tällä hallituskaudella ja lähtökohtaisesti pakkopalautukset ovat ongelmallisia. Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan palautuksia esimerkiksi Afganistaniin ei tulisi tehdä, hän perustelee tekoaan.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kehuu Pennasen tekoa rohkeaksi Twitterissä.

– Huutavien ihmisoikeusongelmien esiin nostaminen ei voi olla kiinni vain yksittäisten ihmisten kansalaisrohkeudesta, hän sanoi.

