Viitostie on suljettu liikenteeltä Oravikosken kohdalla Mikkelin ja Kuopion välillä, kertoo Liikenneviraston liikennekeskus.

Pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin mukaan syynä on henkilöauton kolari säiliöautoon. Onnettomuudessa on tapahtunut henkilövahinkoja, mutta tarkempaa tietoa kohteeseen matkalla olleella palomestarilla ei vielä ollut kerrottavaksi.

Palomestari ei osannut myöskään arvioida, kuinka pitkään tie pysyy suljettuna.

STT