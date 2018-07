Vilpas-kasvatti Roope Ahonen vaihtaa seuraa Espanjassa

Salon Vilppaan kasvatti Roope Ahonen vaihtaa seuraa Espanjan koripallon kakkosliigassa. 28-vuotias Ahonen siirtyy ensi kaudeksi Oviedoon. Takamies edusti viime kaudella Ourensea, jossa hän tehtaili yli 25 minuutin peliaikakeskiarvolla 10,1 pistettä, 2,0 levypalloa ja 2,1 syöttö per ottelu.

Oviedossa on piipahtanut suomalaisista aikoinaan myös Ville Kaunisto, joka pelasi seurassa muutamia otteluita vuonna 2008.

Suomen maajoukkueryhmään kuuluva Ahonen on pelannut ulkomailla myös Kreikassa (Kolossos) sekä Ruotsissa (Borås Basket ja Solna Vikings).

Suomessa Ahonen on nähty Vilppaan lisäksi ToPon ja loimaalaisen Bisonsin paidassa.