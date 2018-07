Voi Herraisä, parahtaa Rakennusliiton puheenjohtaja uudesta valtakunnansovittelijasta

Palkansaajajärjestöt ovat hermostuneet uuteen valtakunnansovittelijaan jo ennen kuin tämä on aloittanut työnsä. Twitterissä asiaa on kommentoinut STTK:n puheenjohtaja Antti Palola, joka olisi odottanut Vuokko Piekkalalta harkitumpia ja maltillisempia sanamuotoja seuraavista neuvottelukierroksista ja palkankorotuksista.

Piekkala totesi maanantaina Ylellä, että häneltä ei kannata tulla hakemaan liittokierroksen avannutta alaa korkeampia palkankorotusprosentteja. Piekkala huomautti niin ikään, että palkkaus on vain osa palkitsemista, sillä työmotivaatioon vaikuttavat myös muun muassa joustava työaika, kehittymismahdollisuudet ja työterveyshuollon palvelut.

Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi puolestaan toteaa kirjoituksessaan, että uudelta sovittelijalta on karannut mopo käsistä heti.

– Voi Herraisä! Juuri kaikki nämä ja tietenkin pienipalkkaisten ihmisten tilipussi ovat niitä asioita, joita Piekkalan omaksuma Suomen malli estää ratkaisemasta, Harjuniemi kirjoittaa Rakennusliiton sivuilla. Hän jatkaa, että ihmiset arvostavat luonnollisesti turvallisuutta ja fiksua joustavuutta, mutta työtä tehdään palkan takia.

Harjuniemen mukaan niin kutsutussa Suomen mallissa etenkin naisvaltaisten matalapalkka-alojen ongelmat on lakaistu maton alle.

Harjuniemen mielestä Piekkalan ensikommenttien perusteella voi jo tehdä päätelmiä tulevista työehtosopimusneuvotteluista.

– Jos Rakennusliitossa on vähänkin puhtia, emme tule sovittelijan konttorin saranoita kuluttamaan. Pidetään liitto vahvana, niin rakennusala kehittyy omin voimin ja omin neuvotteluin, Harjuniemi päättää.

Piekkala aloittaa työt elokuussa. Hän siirtyy valtakunnansovittelijaksi Kirkon työmarkkinalaitoksen työmarkkinajohtajan pestiltä.

