VTT kehitti rokotteen vähentämään porsaiden antibioottitarvetta

Teknologian tutkimuskeskus VTT kertoo kehittäneensä porsaille rokotteen, jolla voidaan korvata antibioottiresistenssiä aiheuttavien lääkkeiden käyttöä. Juomaveteen sekoitettavalla rokotteella voidaan ehkäistä nuorilla porsailla esiintyvää ripulia, johon on tavallisesti käytetty muun muassa antibiootteja, VTT kertoo.

Antibioottiresistenssi johtuu antibioottien väärin- ja liikakäytöstä. Tämä uhkaa johtaa siihen, että antibioottien teho sairauksia vastaan heikentyy. Kansainvälisen terveysjärjestön WHO:n mukaan antibioottiresistenssi on yksi suurimmista globaaleista terveysuhista.

Jopa 70 prosenttia antibiooteista kuluu VTT:n mukaan eläinten, pääasiassa tuotantoeläinten hoidossa. Porsasripuli johtaa jopa porsaiden kuolemaan ja sen on arvioitu aiheuttavan vuosittain 1-2 miljardin euron tappiot maailmanlaajuisesti.

WHO varoittaa ”antibioottien jälkeisestä ajasta”

WHO:n mukaan esimerkiksi keuhkokuumeen, tuberkuloosin, tippurin ja salmonellan hoito on hankaloitumassa, sillä niiden hoitoon tarkoitettujen antibioottien teho heikentyy. Antibioottiresistenssi johtaa pidempiin sairaalajaksoihin, kohonneisiin terveydenhoitokuluihin ja kasvavaan kuolleisuuteen.

Antibioottien määräämiseen ja käyttöön tarvitaan WHO:n mukaan kipeästi muutos. Järjestön mukaan uusien lääkkeiden kehittäminen ei auta, ellei käytöstä muuteta. Ilman välittömiä toimia on WHO:n mukaan edessä ”antibioottien jälkeinen aika”, jolloin tulehdukset ja lievät vammat tappavat.

