Washington Postin lähteet: Pohjois-Korea näyttää rakentavan uusia ohjuksia

Pohjois-Korea vaikuttaa rakentavan parhaillaan uusia ohjuksia, kertovat Washington Postille nimettömänä puhuneet lähteet. Samalla tehtaalla tehtiin aiemmin mannertenväliset ballistiset ohjukset, joilla Pohjois-Korea teki onnistuneet ohjuskokeet. Ohjusten rakentaminen on osa maan ydinaseohjelmaa.

Lehden lähteiltään saamat tiedot perustuvat yhdysvaltalaiseen salaiseksi luokiteltuun tiedustelutietoon. Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat nähneet ohjusten rakentamiseen viittaavaa toimintaa muun muassa tuoreissa satelliittikuvissa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un lupasi kesäkuussa Yhdysvaltojen presidentille Donald Trumpille maansa pyrkivän Korean niemimaan riisumiseen ydinaseista. Yksityiskohdista ei kuitenkaan ole vielä sovittu.

Trump julisti jo useita viikkoja sitten Twitterissä, ettei Pohjois-Korea enää ole ydinaseuhka. Viime viikolla ulkoministeri Mike Pompeo kuitenkin myönsi senaatin kuulemisessa, että pohjoiskorealaiset tehtaat tuottavat yhä ydinasekäyttöön soveltuvaa materiaalia. Hän kieltäytyi tuolloin kertomasta, rakentaako Pohjois-Korea edelleen myös ohjuksia.

Valheita ohjusten ja ydinkärkien määrästä

Yhdysvaltalaiset vakoojat ovat saaneet selville myös, että Pohjois-Korean hallinto suunnittelee huijaavansa Yhdysvaltoja ydinaseriisunnassa. Heidän tarkoituksenaan on antaa väärää tietoa muun muassa maalla hallussa olevien ohjusten ja ydinkärkien määrästä sekä ydinohjelmaan liittyvien laitosten määrästä ja luonteesta.

Tiedustelutiedon mukaan Pohjois-Korea harkitsee esimerkiksi tuhoavansa 20 ydinkärkeä mutta piilottavansa samalla kymmeniä, ja väittävänsä sitten, että Korean niemimaa on riisuttu ydinaseista kokonaan.

Ohjusten rakentamisesta on muutakin todistusaineistoa kuin tiedustelutietoa. Ohjustehtaan toiminnan jatkumisesta näkivät merkkejä myös ohjusasiantuntijat, joiden kansalaisjärjestö oli analysoinut kaupallisen satelliittikuvayrityksen Planetin ottamia kuvia.

