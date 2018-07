Whatsapp pyrkii suitsimaan Intian lynkkauksia tekemällä muutoksia sovellukseensa

Pikaviestiyhtiö Whatsapp aikoo tehdä palveluunsa muutoksia Intiassa lopettaakseen maailmaa järkyttäneet lynkkaukset. Yhtiö on joutunut viime päivinä Intian hallituksen kynsiin väkivallantekojen takia.

Intia on Whatsappin suurin markkina, mutta viime aikoina yhtiötä on varjostanut karmea lieveilmiö. Kahden viime kuukauden aikana yli 20 ihmistä on kuollut Intiassa vihaisten väkijoukkojen käsissä, kun Whatsappissa on levitetty heistä väärää tietoa.

Näitä ihmisiä on syytetty esimerkiksi lasten kidnappaamisesta tai muista rikoksista.

Facebookin omistama Whatsapp on yrittänyt korjata tilannetta lisäämällä sovellukseensa toimintoja, joiden avulla käyttäjät näkevät, onko jokin viesti käyttäjien eteenpäin välittämä. Yhtiö on myös ostanut intialaisista sanomalehdistä koko sivun mainoksia, joissa on annettu ohjeita väärän informaation tunnistamiseen.

Nämä toimet eivät kuitenkaan ole tyydyttäneet Intian hallitusta.

– Whatsapp ei ole riittävässä määrin puuttunut vastuuttomien viestien leviämiseen suurina määrinä heidän alustassaan, Intian informaatioteknologiaministeriö sanoi torstaina julkaisemassaan tiedotteessa.

– Kun riidanlietsojat levittävät huhuja ja valeuutisia, tähän käytetty sovellus ei voi väistää vastuuta. Jos Whatsapp pysyy sivustaseuraajana, heitä voidaan pitää avunantajana ja he voivat joutua oikeudelliseen vastuuseen.

Perjantaina Whatsapp ilmoitti merkittävistä muutoksista sovellukseensa Intiassa. Yhtiö aikoo kokeilla viestin eteenpäin välittämisen rajoittamista sekä rajoittaa yhtäaikaisten keskustelujen määrää. Whatsapp myös poistaa viestien viereltä napin, jolla on voinut lähettää viestin nopeasti eteenpäin.

– Uskomme, että nämä muutokset, joita edelleen arvioimme, auttavat pitämään Whatsappin sellaisena millaiseksi se oli tarkoitettu: yksityisenä viestipalveluna, yhtiö kertoi.

STT

