Wimbledonin loppuotteluun edennyt Williams piti saavutustaan hulluna

Yhdysvaltalainen tennistähti Serena Williams on itsekin yllättänyt pelivireestään Wimbledonin tennisturnauksessa. Williams synnytti viime syksynä esikoisensa, palasi kevättalvella pelikentille ja taistelee jälleen grand slam -turnauksen voitosta.

Williams kukisti Wimbledonin naisten kaksinpelin välierässä Saksan Julia Görgesin 6-2, 6-4 ja eteni kymmenennen kerran urallaan Wimbledonin loppuotteluun, jonka hän voittanut seitsemän kertaa.

Williams, 36, osasi ottaa ilon irti tuoreimmasta finaalipaikastaan, mutta säilytti myös tyyneyden. Yksi ottelu on vielä jäljellä.

– Tämä on hullua. En tiennyt miltä tämä tuntuisi. En voinut odottaa tämän menevän näin hyvin jo neljännessä turnauksessani paluuni jälkeen, Williams sanoi.

– Minulla oli todella vaikea raskausaika, ja minulle tehtiin useita leikkauksia. Nautin nyt jokaisesta hetkestä. Tämä ei ollut väistämätön saavutus minulle, Williams kertasi vaikeita vaiheitaan ja paluutaan kirkkaimmalle huipulle.

Williams kohtaa lauantaina pelattavassa loppuottelussa Saksan Angelique Kerberin, joka voitti iltapäivän välierässä Latvian Jelena Ostapenkon 6-3, 6-3. Williams ja Kerber kohtasivat Wimbledonin loppuottelussa myös vuonna 2016, jolloin yhdysvaltalainen oli vahvempi.

STT

Kuvat: