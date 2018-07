WP: USA:n oikeusministeriö alkaa valistaa kansalaisia informaatiosodankäynnistä

Yhdysvaltojen oikeusministeriö on päättänyt alkaa valistaa kansalaisia siitä, että ulkovaltojen edustajat kohdistavat heihin verhottuja hyökkäyksiä vaikuttaakseen vaaleihin ja poliittiseen päätöksentekoon. Washington Post kertoo apulaisoikeusministeri Rod Rosensteinin puhuneen valistussuunnitelmista Aspenin turvallisuuskonferenssissa.

Hyökkäykset voivat olla esimerkiksi hakkerointia tai disinformaatiota eli valheellisen tiedon tahallista levittämistä. Venäjän epäillään häirinneen Yhdysvaltojen viime vaaleja molemmin tavoin.

Oikeusministeriö suunnittelee, että disinformaation ja hakkeroinnin vaarasta varoitettaisiin yrityksiä, yhteisöjä ja ihan tavallisia kansalaisia. Rosensteinin mukaan ulkovaltojen juonien paljastaminen on tärkeä tapa taistella hyökkäyksiä vastaan.

– Kansalla on oikeus tietää, jos ulkomaat kohdistavat heihin propagandaa, Rosenstein sanoi.

Vaalit lähestyvät

Yhdysvalloissa valmistaudutaan parhaillaan välivaaleihin, jotka pidetään marraskuussa. Kansallisen tiedustelun johtaja Dan Coats sanoi viime viikolla, että Venäjän kyberhyökkäysten vaara on suuri.

Presidentti Donald Trump aiheutti keskiviikkona hämmennystä sanomalla ensin, ettei Venäjä enää yritä vaikuttaa Yhdysvaltoihin, ja perumalla sitten puheensa ja painottamalla, että luottaa Coatsin arvioon tilanteesta.

