Yhdysvallat esitteli tukipaketin kauppakiistan kolhimille maanviljelijöille

Yhdysvallat on julkistanut kahdentoista miljardin dollarin tukipaketin maanviljelijöille, joiden toimeentuloa presidentti Donald Trumpin uhmakas kauppapolitiikka on rokottanut. Maatalousministeri Sonny Perdue luonnehti tukea ”vastaukseksi kaupankäynnin haittoihin, jotka ovat aiheutuneet laittomista vastatulleista”.

Tukipaketilla Trumpin hallinto tunnustaa teoin ensimmäistä kertaa, että Yhdysvaltain kauppakiistat ovat olleet vahingollisia amerikkalaisille.

Yhdysvallat on asettanut kymmenien miljardien edestä tulleja useille maille ja alueille, kuten EU:lle ja Kiinalle. Yhdysvaltojen asettamiin tulleihin on reagoitu vastatullein.

STT