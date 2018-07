Yhdysvallat tajusi, mihin uhkailu vie – asiantuntija: kauppasopu erittäin hyvä uutinen

EU:n ja Yhdysvaltojen aikaansaama sopu on erittäin hyvä uutinen, sanoo Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

Jatko riippuu siitä, miten neuvotteluissa päästään etenemään. Neuvotteluiden aikana ainakaan uusia kaupparajoitteita ei ole tulossa.

Sopua vauhditti se, että Yhdysvallat on havainnut, mihin vastatoimien kierre ja uhkailu ovat viemässä, Ylikarjula arvioi. Yhdysvallat esitteli muutama päivä sitten tukipaketin kauppakiistan kolhimille maanviljelijöille.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoivat sopineensa toimista, joilla vältetään kireän kauppatilanteen paheneminen.

Ylikarjula pitää erityisen hyvänä uutisena myös sitä, että WTO:n uudistamisesta keskusteltiin.

– Yhdysvallat on haastanut sen periaatteita, joten uudistamisen nostaminen agendalle on myönteinen asia, hän sanoo.

Sipilä kiitteli lopputulosta

Trump ja Juncker sanoivat tiedotustilaisuudessa, että Yhdysvallat ja EU sitoutuvat työskentelemään yhdessä sen eteen, että teollisuustuotteiden tullimaksut voitaisiin poistaa. Suunnitelman mukaan EU ostaa Yhdysvalloista enemmän soijapapuja ja nesteytettyä maakaasua. Yhdysvallat puolestaan harkitsee uudelleen teräs- ja alumiinitullejaan. Lisäksi suunnitellut uudet tullimaksut pannaan jäihin.

Suurin osa Yhdysvaltojen soijapapujen viennistä menee Kiinaan, ja EU-alueelle sen tuonti on ollut jo helppoa. Siksi niiden painottamista sopimuksessa on ihmetelty.

– Soijapapu on Trumpin äänestäjäkunnalle tärkeä asia, arvioi Ylikarjula.

Juncker tapasi Trumpin Washingtonissa. Tapaaminen alkoi Suomen aikaa myöhään keskiviikkoiltana. Ennen neuvotteluiden alkamista tapaamisesta ei odotettu läpimurtoa. Tapaamisen tarkoituksena oli korjailla Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin tulehtuneita kauppasuhteita.

Trumpin asettamat teräs- ja alumiinitullit ovat johtaneet EU:n vastatoimiin ja lietsoneet pelkoa täysimittaisesta kauppasodasta. Vielä ennen neuvotteluiden alkamista Juncker sanoi, että ei ole kovin optimistinen.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiitteli neuvotteluiden lopputulosta.

– Tärkeää, että negatiivinen kierre katkaistaan. EU:n on edelleen pidettävä kiinni vapaan kaupan periaatteista, Sipilä sanoi Twitterissä.

Myös ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) oli tyytyväinen neuvotteluihin.

– Loistavaa, että Euroopan ja Yhdysvaltain kauppasuhteeseen on odotettavissa parannusta — sääntöperustaisen kaupan puolesta kannattaa taistella, hän kommentoi Twitterissä.

Uutiset piristivät Euroopan pörssejä

Euroopan pörssit ovat avautuneet nousussa, kun Yhdysvaltain ja EU:n kauppasovusta saatiin lupaavia uutisia.

Frankfurtin DAX-indeksi oli 1,2 prosentin nousussa, Lontoon FTSE taas eteni 0,2 prosenttia.

Autotullien uhkan väistyminen piristi autoteollisuuden osakkeita. Esimerkiksi BMW:n ja Volkswagenin osakkeet olivat jopa 4 prosentin nousukiidossa aamupäivän aikana.

Aasiassa pörssit reagoivat varovaisemmin, ne olivat lievässä laskussa heti avautumisen jälkeen. Tokion pörssi oli aamulla 0,1 prosentin laskussa, Shanghain 0,3 prosentin ja Hongkongin 0,5 prosentin laskussa.

STT

